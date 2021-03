“Scusate, non ce la faccio”. Barbara D’Urso, quelle immagini arrivano dritte al cuore. Succede in diretta (Di giovedì 11 marzo 2021) Fiato rotto in gola per Barbara D’Urso durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. immagini forti e un umanissimo dolore da mamma quello che ha attraversato la conduttrice. “Non faremo vedere il video integrale perché è troppo forte, ma nelle immagini si vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene, sono mamma e mi si è stretto il cuore a vederla così”. A Fabrizio Corona, infatti, sono stati revocati gli arresti domiciliari. Lo hanno deciso i giudici della Sorveglianza di Milano che lo scorso lunedì 8 marzo si erano riservati nei confronti dell’ex fotografo dei vip, attualmente ai domiciliari. A chiedere la revoca dei domiciliari è stato il pg di Milano Antonio Lamanna. A dare la notizia della decisione della Sorveglianza è stato il difensore, l’avvocato Ivano Chiesa che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Fiato rotto in gola perdurante la puntata di oggi di Pomeriggio 5.forti e un umanissimo dolore da mamma quello che ha attraversato la conduttrice. “Non faremo vedere il video integrale perché è troppo forte, ma nellesi vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene, sono mamma e mi si è stretto ila vederla così”. A Fabrizio Corona, infatti, sono stati revocati gli arresti domiciliari. Lo hanno deciso i giudici della Sorveglianza di Milano che lo scorso lunedì 8 marzo si erano riservati nei confronti dell’ex fotografo dei vip, attualmente ai domiciliari. A chiedere la revoca dei domiciliari è stato il pg di Milano Antonio Lamanna. A dare la notizia della decisione della Sorveglianza è stato il difensore, l’avvocato Ivano Chiesa che ...

Advertising

vladiluxuria : Scusate ma se al posto della minestra riscaldata di #EnricoLetta il #Pd scegliesse una donna come segretaria per la… - RobertoBurioni : 'non posso' non significa che so qualcosa e non voglio dirvelo perché è un segreto, significa che'non so niente e p… - borghi_claudio : Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dat… - sonia_deaa : @chiamamematto Scusate ma quindi il Serale non sarà in diretta?? ???? - ChiranAngelgela : Oggi mi sento addosso tutto il peso del mondo, il suo dolore unito al mio. Saranno gli anni che passano, ma è sempr… -