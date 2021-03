Prima di Harry e Meghan, 5 interviste televisive che hanno fatto la storia (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno degli argomenti più chiacchierati della settimana è l’intervista a Harry e Meghan: la coppia fuoriuscita dalla famiglia reale britannica si è confessata in una lunga intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey. Nel corso del programma, che ha attirato 17 milioni di spettatori negli Stati Uniti, 11 milioni nel Regno Unito e anche in Italia ha segnato un record per il canale Tv8 che l’ha trasmessa, Meghan Markle ha mosso pesanti accuse di razzismo nei confronti della Corona (per le speculazioni sul colore della pelle del nascituro Archie) e ha confessato di aver sofferto di depressione e pensieri suicidi. Le rivelazioni sono state ampiamente dibattute sui media e dal pubblico, tra prese di posizione contrastanti e la dichiarazione ufficiale della regina Elisabetta che ha espresso rammarico per il dolore della coppia e ha ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno degli argomenti più chiacchierati della settimana è l’intervista a: la coppia fuoriuscita dalla famiglia reale britannica si è confessata in una lunga intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey. Nel corso del programma, che ha attirato 17 milioni di spettatori negli Stati Uniti, 11 milioni nel Regno Unito e anche in Italia ha segnato un record per il canale Tv8 che l’ha trasmessa,Markle ha mosso pesanti accuse di razzismo nei confronti della Corona (per le speculazioni sul colore della pelle del nascituro Archie) e ha confessato di aver sofferto di depressione e pensieri suicidi. Le rivelazioni sono state ampiamente dibattute sui media e dal pubblico, tra prese di posizione contrastanti e la dichiarazione ufficiale della regina Elisabetta che ha espresso rammarico per il dolore della coppia e ha ...

