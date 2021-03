Porto, aperta un’indagine disciplinare al suo speaker per post contro Ronaldo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il consiglio di amministrazione dell’FC Porto SAD, riunitosi questo giovedì, ha deciso di aprire un’indagine disciplinare a Fernando Saul, lo speaker ufficiale, per aver pubblicato dei post contro Cristiano Ronaldo e la sua famiglia dopo la partita di martedì sera contro la Juventus e la qualificazione del Porto ai quarti di finale di Champions League. “Abbiamo vendicato Basilea”, dove la Juve aveva battuto il Porto in finale di Coppa delle Coppe nel 1984, “contro i ladri italiani, e quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores”, la madre di CR7, “e degli altri sdentati della famiglia”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il consiglio di amministrazione dell’FCSAD, riunitosi questo giovedì, ha deciso di aprirea Fernando Saul, loufficiale, per aver pubblicato deiCristianoe la sua famiglia dopo la partita di martedì serala Juventus e la qualificazione delai quarti di finale di Champions League. “Abbiamo vendicato Basilea”, dove la Juve aveva battuto ilin finale di Coppa delle Coppe nel 1984, “i ladri italiani, e quello che quel maiale diha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il. Ora aspetto il video di Dolores”, la madre di CR7, “e degli altri sdentati della famiglia”. ...

