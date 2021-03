Pd | Vendola | “Così non è risorsa ma il problema della Sinistra”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Non sono né un iscritto né un elettore del Pd e nonostante l’affetto che nutro per Zingaretti credo che il suo gesto avesse il crisma della predestinazione: il Pd è come il conte Ugolino che divora i propri figli. Ma questo cannibalismo e le faide di corrente sono il frutto del vero problema: il Pd non ha un’ identità, non ha un progetto di società, non ha una visione del futuro e a volte sembra non avere neppure un passato“. Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana in un’intervista a Repubblica.