Morto Lou Ottens | addio all’inventore della musicassetta

(Di giovedì 11 marzo 2021) ÈLou, l’inventore, negli anni ’60,. È scomparso all’età di 94 anni nella sua casa di Duizel, nei Paesi Bassi, come riferiscono i media olandesi. Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica “scatoletta” di plastica che poteva entrare nella tasca di una giacca. Negli anni, ne sono stati venduti più di 100 miliardi di esemplari.era un ingegnerePhilips e con laaveva trovato una soluzione pratica ai grandi nastri a bobina che avevano un suono di alta qualità, ma non erano pratici da trasportare e da gestire. Il suo obbiettivo era creare qualcosa di semplice e alla portata di tutti e ha ottenuto che Philips ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lou

Insomma, la creatura diOtten sopravvive anche alla longevità del suo inventore che oggi è scomparso alla veneranda età di 94 anni lasciando sulla terra una leggenda ancora viva.Cecilia Mussi per 'www.corriere.it'ottens Lodewijk Frederik Ottens, ingegnere olandese inventore delle musicassette, èsabato scorso nella sua casa di Duizel a 94 anni. Dopo la laurea aveva iniziato a lavorare in Philips, ...È morto a 94 anni Lou Ottens, l'ingegnere di Philips che adattò la registrazione su nastro magnetico a un formato piccolo e funzionale ...Di Agostino Convertino: In principio fu Thomas Alva Edison con il suo fonografo, strumento di riproduzione della musica che dopo 120 anni di onorata carriera non mostra segni di c ...