Morelli – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 marzo 2021)Via Aristotile Fioravanti, 4 – 20154Tel. 02/29522124 Sito Internet: www..it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 21/33€, primi 18/33€, secondi 26/35€, dolci 14€ Giorno di chiusura: Domenica; aperto solo la sera OFFERTAPorta il nome dello chef che lo dirige questo bel ristorante situato poco distante dal cimitero monumentale di. In realtà i locali sono due: il Bulk Mixology Bar, un luogo più informale dove prendere un aperitivo, fare un pasto veloce a pranzo oppure per un drink dopo cena, e il ristorante gourmet vero e proprio che ha anche lo “chef’s table”, un tavolo sociale posizionato all’interno della cucina dove si può assistere al lavoro della brigata mentre si mangia. Il menù prevede due opzioni a prezzo fisso disponibili solo a pranzo (25 e 30 euro per due e ...