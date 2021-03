Milan, serve una notte da Diavolo: come uscire indenni da Old Trafford (Di giovedì 11 marzo 2021) Perché no? Perché non ripensare alle grandi imprese, ai tempi di Kakà e Seedorf, 14 anni che paiono secoli. Nel frattempo il Milan ha vissuto storie e altre storie, ha vinto la sua ultima Champions ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Perché no? Perché non ripensare alle grandi imprese, ai tempi di Kakà e Seedorf, 14 anni che paiono secoli. Nel frattempo ilha vissuto storie e altre storie, ha vinto la sua ultima Champions ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, serve una notte da Diavolo: come uscire indenni da Old Trafford: Milan, serve una notte da Diavolo: come usc… - Alex_Zonghetti : @Tractor220510 @deliux9 Si buone prestazioni, ma la continuità serve in campionato. Non a caso l’Inter ha fatto una… - zazoomblog : Manchester Und-Milan Pioli: “Non è una finale anticipata serve un risultato positivo” - #Manchester #Und-Milan… - Mediagol : Manchester Und-#Milan, Pioli: 'Non è una finale anticipata, serve un risultato positivo' - MilanPress_it : 74' - #MilanRoma 0-0 Altro palo della Roma! Clamorosa occasione per i giallorossi che sfruttano un errore della d… -