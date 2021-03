Milan, emergenza totale per Pioli: a Old Trafford quattro ’99 titolari (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan a Manchester è in piena emergenza. Stefano Pioli è pronto a far scendere in campo quattro giocatori classe 1999 e un 2000 A Manchester il Milan sarà in totale emergenza. Infatti, oltre a Zlatan Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu e Mandzukic, dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez e Rebic. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Stefano Pioli, dunque, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, è pronto ad inserire cinque giocatori di classe 1999: Rafael Leao, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, Donnarumma e Sandro Tonali (2000). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ila Manchester è in piena. Stefanoè pronto a far scendere in campogiocatori classe 1999 e un 2000 A Manchester ilsarà in. Infatti, oltre a Zlatan Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu e Mandzukic, dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez e Rebic. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stefano, dunque, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, è pronto ad inserire cinque giocatori di classe 1999: Rafael Leao, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, Donnarumma e Sandro Tonali (2000). Leggi su Calcionews24.com

