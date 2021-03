Ma si può licenziare un dipendente che non si vuole vaccinare? (Di giovedì 11 marzo 2021) Le posizioni a favore e contrarie al vaccino per la Covid19 animano il dibattito pubblico ormai da mesi. Sappiamo che molte perplessità di fatto non hanno un fondamento scientifico, eppure la paura talvolta ha la meglio sulla razionalità. E questo fenomeno talvolta ha conseguenze anche nell’ambito professionale. Nello Stato della Città del Vaticano queste possono essere severe: sebbene ci si vaccini anche lì volontariamente, i dipendenti che non si sottopongono all’immunizzazione possono incorrere in diversi provvedimenti che spaziano dal demansionamento al licenziamento. Detto in parole povere, o ti vaccini o ti licenzio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Le posizioni a favore e contrarie al vaccino per la Covid19 animano il dibattito pubblico ormai da mesi. Sappiamo che molte perplessità di fatto non hanno un fondamento scientifico, eppure la paura talvolta ha la meglio sulla razionalità. E questo fenomeno talvolta ha conseguenze anche nell’ambito professionale. Nello Stato della Città del Vaticano queste possono essere severe: sebbene ci si vaccini anche lì volontariamente, i dipendenti che non si sottopongono all’immunizzazione possono incorrere in diversi provvedimenti che spaziano dal demansionamento al licenziamento. Detto in parole povere, o ti vaccini o ti licenzio.

Ultime Notizie dalla rete : può licenziare Licenziamento illegittimo: inadeguato l'indennizzo previsto dal Jobs Act ... comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso ... scoraggiando il datore di lavoro a licenziare in modo ingiustificato. L'art. 24 della Carta Sociale ...

Roma, anziana licenzia badante che per ripicca le incendia la casa: la donna si salva, 33enne arrestato Licenziare può essere pericoloso. Come nel caso di una donna di Ladispoli , che ha rischiato di morire in casa dopo che il badante ha provato a incendiarle l'appartamento. Il 33 enne di origini ...

La Cgil chiede il reintegro per i licenziamenti illegittimi fino a 5 addetti La Repubblica ... comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e nonin ogni caso ... scoraggiando il datore di lavoro ain modo ingiustificato. L'art. 24 della Carta Sociale ...essere pericoloso. Come nel caso di una donna di Ladispoli , che ha rischiato di morire in casa dopo che il badante ha provato a incendiarle l'appartamento. Il 33 enne di origini ...