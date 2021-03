LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: doppio errore a terra di Boe, la Coppa si allontana? (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Un errore per Seppala che era partito forte 17.42: Parte Laegreid, Fillon Maillet e Jacquelin sono a 7? da J. Boe ai 900 metri 17.41: Peiffer non sbaglia, secondo a 7? da T. Boe 17.40: Clamoroso! Due errori per J. Boe che ora deve remare controcorrente. Ha 33? di ritardo sul fratello 17.39: Senza errori anche Loginov a terra: 17? di ritardo 17.38: Non sbaglia T. Boe che riparte dopo un buon poligono a terra veloce e senza errori 17.37: Al km 2.5 J. Boe ha un vantaggio su T. Boe 17.36: Al km 0.9 7? di ritardo di Peiffer da J. Boe 17.34: Al km 0.9 6? di vantaggio per J. Boe su T. Boe 17.33: T. Boe ha un vantaggio di 2? su Stvrtecky 17.32: Hofer come migliore risultato a Nove Mesto ha un 13mo posto 17.31: Partiti i primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: Unper Seppala che era partito forte 17.42: Parte Laegreid, Fillon Maillet e Jacquelin sono a 7? da J. Boe ai 900 metri 17.41: Peiffer non sbaglia, secondo a 7? da T. Boe 17.40: Clamoroso! Due errori per J. Boe che ora deve remare controcorrente. Ha 33? di ritardo sul fratello 17.39: Senza errori anche Loginov a: 17? di ritardo 17.38: Non sbaglia T. Boe che riparte dopo un buon poligono aveloce e senza errori 17.37: Al km 2.5 J. Boe ha un vantaggio su T. Boe 17.36: Al km 0.9 7? di ritardo di Peiffer da J. Boe 17.34: Al km 0.9 6? di vantaggio per J. Boe su T. Boe 17.33: T. Boe ha un vantaggio di 2? su Stvrtecky 17.32: Hofer come migliore risultato aha un 13mo posto 17.31: Partiti i primi ...

