L'ex assessore regionale Zambetti in carcere a Opera (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - L'ex assessore lombardo Domenico Zambetti si è costituito , oggi 11 marzo, ed è entrato nel carcere milanese di Opera in seguito a una pena definitiva di 7 anni e mezzo di carcere per la ...

