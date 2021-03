Lazio Crotone | i convocati di Cosmi | assente Marrone

(Di giovedì 11 marzo 2021) Serseha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro la: outper infortunio. La lista Serse, a 24 ore dal match dell’Olimpico contro la, ha diramato la lista dei suoi. Nell’elenco – pubblicato sul sito ufficiale dei rossoblu – non figura, out per un risentimento al collaterale esterno sinistro. Di seguito, i chiamati dal mister: 1 CORDAZ 3 CUOMO 5 GOLEMIC 6 MAGALLAN 7 OUNAS 10 BENALI 11 DRAGUS 13 LUPERTO 16 FESTA 17 MOLINA 20 ROJAS 21 ZANELLATO 22 CRESPI 25 SIMY 26 DJIDJI 30 MESSIAS 32 PEDRO PEREIRA 33 RISPOLI 44 PETRICCIONE 54 DI CARMINE 69 RECA 77 VULIC 95 EDUARDO 97 RIVIERE Leggi su Calcionews24.com

Serse Cosmi ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la: out Marrone per infortunio. La ...A proposito della gara contro la, il tecnico delha parole di elogio per il centravanti biancoceleste. "Immobile - spiega - è il miglior marcatore europeo dell'anno scorso è un grande ...«C’è bisogno della Lazio vera», la carica dell’allenatore. Il Crotone. «Incontriamo una squadra che viene da un’ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco. Giocano bene a calcio e verrà qui per ...Nuova fumata grigia in Lega Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24, come riporta l'ANSA. Non sono cambiati gli schieramenti nel corso dell'assemblea dei club da poco conclusasi: ...