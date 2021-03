Juventus U23, un calciatore è risultato positivo al Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Un nuovo positivo nel clan della Juventus. Si tratta questa volta non di un elemento della prima squadra ma di quella giovanile come riporta il sito del club piemontese: Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore dell’Under 23 Filippo Ranocchia, che è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra.caption id="attachment 1085169" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Un nuovonel clan della. Si tratta questa volta non di un elemento della prima squadra ma di quella giovanile come riporta il sito del club piemontese:Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 deldell’Under 23 Filippo Ranocchia, che è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra.caption id="attachment 1085169" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

