I 5 consigli per rendere la mascherina chirurgica più efficace (Di giovedì 11 marzo 2021) Le mascherine svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al Covid-19 e sono indispensabili per proteggere noi stessi e gli altri, anzitutto di fronte alle nuove varianti del virus. Ma siamo sicuri di utilizzarle al meglio? A rispondere all’interrogativo giungono i Cdc - Centers for Disease Control and Prevention, organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Usa che ha stilato un vademecum di 5 consigli per usare al meglio il dispositivo di protezione. I consigli riguardano per lo più le mascherine chirurgiche che secondo molti studi, se usate in maniera corretta, possono essere molto efficaci nel bloccare le microscopiche goccioline di aerosol responsabili del contagio. Anche se, sottolineano gli esperti, le mascherine KN95, FFP2 ed N95 rimangono il gold standard dei dispositivi di protezione. Per quanto concerne le mascherine chirurgiche, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Le mascherine svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al Covid-19 e sono indispensabili per proteggere noi stessi e gli altri, anzitutto di fronte alle nuove varianti del virus. Ma siamo sicuri di utilizzarle al meglio? A rispondere all’interrogativo giungono i Cdc - Centers for Disease Control and Prevention, organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Usa che ha stilato un vademecum di 5per usare al meglio il dispositivo di protezione. Iriguardano per lo più le mascherine chirurgiche che secondo molti studi, se usate in maniera corretta, possono essere molto efficaci nel bloccare le microscopiche goccioline di aerosol responsabili del contagio. Anche se, sottolineano gli esperti, le mascherine KN95, FFP2 ed N95 rimangono il gold standard dei dispositivi di protezione. Per quanto concerne le mascherine chirurgiche, ...

Advertising

fattoquotidiano : L'epidemia spazza milioni di posti lavoro: sul #FattoQuotidiano di oggi @virdiesse analizza i 'consigli' di… - rtl1025 : ??Consigli ai @thisismaneskin per l'Eurovision? @francescacheeks: 'Non hanno bisogno di consigli'. @MetaErmal: 'Conc… - RobertoBurioni : Siamo in guerra, non per colpa nostra: il coronavirus ce l'ha dichiarata. Però adesso bisogna vincerla. @Corriere - giuseppe_m76 : RT @annaconte81: Il polpo ?? si cuoce con la sua acqua ??....avviene sempre se sai aspettare il momento giusto per dire quello che avevi sull… - MonikaCreazioni : I MIEI CONSIGLI PER ACQUISTI DI PERLINE DA MAKE.B.JOUX / UNBOXING -