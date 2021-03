HangarBicocca lancia Bubbles | una nuova idea di fruizione di contenuti digitali interconnessi

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il periodo di prolungato lockdown della scorsa primavera, quando era proibita qualsiasi uscita se non strettamente legata a bisogni essenziali, ad alcuni ha fornito l’occasione per ripensare la propria attività in chiave digitale. Non solo le aziende hanno ricevuto una spinta – volenti o nolenti – verso lazzazione dei propri servizi e dei propri dipendenti, ma anche l’arte ha dimostrato di saper reagire bene al periodo di prolungata chiusura. Tantissimi musei hanno, per esempio,zzato le proprie collezioni e proposto tour virtuali ai fruitori, in attesa di poter riaprire le proprie porte. E anche, spazio espositivo dedicato all’arte moderna e contemporanea situato nel quartiere Bicocca di Milano, era tra questi. Leggi anche ...