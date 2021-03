Guardiani della Galassia 3: James Gunn smentisce il casting di un tipo "alla Zac Efron" per Adam Warlock (Di giovedì 11 marzo 2021) James Gunn ha smentito con ironia la ricerca da parte di Marvel di un tipo alla Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3. Il regista James Gunn ha smentito il rumor secondo cui Zac Efron sarebbe stato ingaggiato nel ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3 diffuso giorni fa. Secondo il blog Illuminerdi, "Marvel sarebbe alla ricerca di un attore trentenne caucasico descritto come un 'tipo da supereroe' alla Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock." ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)ha smentito con ironia la ricerca da parte di Marvel di unZacper il ruolo diin3. Il registaha smentito il rumor secondo cui Zacsarebbe stato ingaggiato nel ruolo diin3 diffuso giorni fa. Secondo il blog Illuminerdi, "Marvel sarebbericerca di un attore trentenne caucasico descritto come un 'da supereroe'Zacper il ruolo di." ...

