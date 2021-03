Grande Fratello Vip, Dayane Mello, tronista a Uomini e Donne? Il gossip (Di giovedì 11 marzo 2021) La modella brasiliana, dopo la recente avventura al Gf Vip 5, potrebbe sedersi sulla poltrona rossa più famosa della tv. Leggi su comingsoon (Di giovedì 11 marzo 2021) La modella brasiliana, dopo la recente avventura al Gf Vip 5, potrebbe sedersi sulla poltrona rossa più famosa della tv.

Advertising

trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - Rosy_Dayanelove : RT @melisante00: Rosalinda è stata chiamata a testimoniare per il suicidio del suo amico legato all’Ares e voi state qui a prendervela con… - emotionaladua : RT @melisante00: Rosalinda è stata chiamata a testimoniare per il suicidio del suo amico legato all’Ares e voi state qui a prendervela con… -