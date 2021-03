Giovani esempio di impegno civile. Mattarella nomina 28 ragazzi “Alfieri della Repubblica” (Di giovedì 11 marzo 2021) Giornata speciale al Quirinale. Per alcuni Giovani testimoni di impegno civile e solidarietà. Il presidente Sergio Mattarell, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a ragazzi ‘speciali’. Alcuni poco più che bambini. Che nel 2020 si sono distinti per azioni coraggiose e solidali. Mattarella premia 28 Giovani testimoni di impegno civile Attraverso la loro testimonianza – si legge in una nota del Colle – rappresentano il futuro. E la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia” Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe. Per azioni collettive. Le storie degli Aflieri della Repubblica Storie ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Giornata speciale al Quirinale. Per alcunitestimoni die solidarietà. Il presidente Sergio Mattarell, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere” a‘speciali’. Alcuni poco più che bambini. Che nel 2020 si sono distinti per azioni coraggiose e solidali.premia 28testimoni diAttraverso la loro testimonianza – si legge in una nota del Colle – rappresentano il futuro. E la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia” Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe. Per azioni collettive. Le storie degli AflieriStorie ...

