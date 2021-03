Fabrizio Corona deve tornare in carcere: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. La reazione shock su Instagram (Di giovedì 11 marzo 2021) I giudici: “Fabrizio Corona deve tornare in cella”. E lui si taglia i polsi. È stato trasportato al Niguarda in codice verde Fabrizio Corona, dopo il gesto di autolesionismo compiuto stamattina, alla notizia che dovrà tornare in carcere. L’ex ‘re dei paparazzi’ ha mostrato il suo volto insanguinato nelle stories di Instagram e le sue braccia ferite, prima di essere prelevato dalla polizia. Sul posto infatti è intervenuta una squadra di agenti della Questura, oltre ai sanitari del 118. Nelle stories precedenti aveva accusato i magistrati di aver ‘creato un mostro’, promettendo: “Questo è solo l’inizio”. Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) I giudici: “in cella”. E lui si. È stato trasportato al Niguarda in codice verde, dopo il gesto di autolesionismo compiuto stamattina, alla notizia che dovràin. L’ex ‘re dei paparazzi’ ha mostrato il suo volto insanguinato nelle stories die le sue braccia ferite, prima di essere prelevato dalla polizia. Sul posto infatti è intervenuta una squadra di agenti della Questura, oltre ai sanitari del 118. Nelle stories precedenti aveva accusato i magistrati di aver ‘creato un mostro’, promettendo: “Questo è solo l’inizio”.

