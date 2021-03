Domeniche bestiali – Chiede test antidoping per smascherare gli avversari: il suo compagno di squadra positivo alla cocaina (Di giovedì 11 marzo 2021) Bastoni, spintoni, stalloni, panzoni… striscioni. Sono gli elementi di una domenica veramente bestiale (proprio con bestie incluse stavolta) andata in scena nell’ultimo turno di calcio, professionistico o dilettantistico, nel mondo. E mentre si intravedono spiragli per far tornare a giocare anche altri campionati dilettantistici oltre alla Serie D gli spunti che arrivano sono comunque tanti, e belli, dalla vecchia scuola agli arbitri maldestri (e al solito pure maltrattati) a una nuova bellissima scena simil pizza a bordocampo. OLD STYLE – Di questi tempi lo stile vintage nel calcio va sempre apprezzato: perché lasciarsi andare solo a meme e ricercati sfottò verbali? Un sostenitore del vecchio stile è sicuramente il dipendente del Lecco che ha fatto beccare 2mila euro di multa alla società perché “brandendo un bastone minacciava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Bastoni, spintoni, stalloni, panzoni… striscioni. Sono gli elementi di una domenica veramente bestiale (proprio con bestie incluse stavolta) andata in scena nell’ultimo turno di calcio, professionistico o dilettantistico, nel mondo. E mentre si intravedono spiragli per far tornare a giocare anche altri campionati dilettantistici oltreSerie D gli spunti che arrivano sono comunque tanti, e belli, dvecchia scuola agli arbitri maldestri (e al solito pure maltrattati) a una nuova bellissima scena simil pizza a bordocampo. OLD STYLE – Di questi tempi lo stile vintage nel calcio va sempre apprezzato: perché lasciarsi andare solo a meme e ricercati sfottò verbali? Un sostenitore del vecchio stile è sicuramente il dipendente del Lecco che ha fatto beccare 2mila euro di multasocietà perché “brandendo un bastone minacciava ...

