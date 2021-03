Daydreamer anticipazioni 16 marzo 2021, Can e Sanem restano soli (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutti intorno a Can e Sanem sono convinti che i due ragazzi devono tornare insieme, così nell’episodio di Daydreamer in onda martedì 16 marzo 2021, Mihriban escogita un piano perché i due ragazzi possano restare un po’ di tempo da soli. La donna infatti porta inaspettatamente la figlia di Cansu da Sanem, chiedendole di badare a lei. In realtà è un piano ben congegnato per fare in modo che i due possano stare insieme. Riusciranno a riavvicinarsi e a far rivivere l’amore che provavano l’una per l’altra? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman sempre meno amato dai fan: che sta succedendo? L’attore turco è protagonista di un vero e proprio crollo di gradimento anche da parte di quelle che erano le sue fan più accanite Che sta succedendo a Can Yaman? L’attore turco, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutti intorno a Can esono convinti che i due ragazzi devono tornare insieme, così nell’episodio diin onda martedì 16, Mihriban escogita un piano perché i due ragazzi possano restare un po’ di tempo da. La donna infatti porta inaspettatamente la figlia di Cansu da, chiedendole di badare a lei. In realtà è un piano ben congegnato per fare in modo che i due possano stare insieme. Riusciranno a riavvicinarsi e a far rivivere l’amore che provavano l’una per l’altra? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman sempre meno amato dai fan: che sta succedendo? L’attore turco è protagonista di un vero e proprio crollo di gradimento anche da parte di quelle che erano le sue fan più accanite Che sta succedendo a Can Yaman? L’attore turco, ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Can e Sanem genitori! - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 12 marzo: Can e Sanem vicini - #DayDreamer #Sogno #anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 11 marzo: Can o Yigit, la scelta di Sanem - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 11 marzo 2021: Deren riunisce Can e Sanem - infoitcultura : Daydreamer: LEYLA diventerà come AYLIN? I timori di EMRE, anticipazioni -