**Covid: AstraZeneca, 'consapevoli sospensione in Danimarca, sicurezza pazienti priorità'** (Di giovedì 11 marzo 2021) Londra, 11 mar. (Adnkronos/dpa) - AstraZeneca si dice "consapevole" della decisione della autorità danesi di sospendere le somministrazioni del vaccino anti Covid-19, a seguito di rapporti riguardanti gli effetti collaterali del farmaco. "La sicurezza del paziente è la più alta priorità di AstraZeneca. I regolatori hanno standard chiari e stringenti sull'efficacia e la sicurezza per l'approvazione di qualsiasi nuovo farmaco e questo comprende il vaccino Covid-19 di AstraZeneca", afferma l'azienda farmaceutica anglo-svedese in un comunicato. "La sicurezza del vaccino è stata studiata in maniera estensiva nella Fase III det test clinici e i dati confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato", aggiunge l'azienda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Londra, 11 mar. (Adnkronos/dpa) -si dice "consapevole" della decisione della autorità danesi di sospendere le somministrazioni del vaccino anti Covid-19, a seguito di rapporti riguardanti gli effetti collaterali del farmaco. "Ladel paziente è la più altadi. I regolatori hanno standard chiari e stringenti sull'efficacia e laper l'approvazione di qualsiasi nuovo farmaco e questo comprende il vaccino Covid-19 di", afferma l'azienda farmaceutica anglo-svedese in un comunicato. "Ladel vaccino è stata studiata in maniera estensiva nella Fase III det test clinici e i dati confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato", aggiunge l'azienda.

