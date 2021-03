Coronavirus, in Veneto contagi in aumento e 22 decessi in 24 ore. Zaia: «Siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso» (Di giovedì 11 marzo 2021) «Siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso». Così Luca Zaia commenta la situazione Coronavirus nella Regione Veneto. Stando ai dati diffusi oggi la Regione ha registrato 22 decessi per Covid, 4 nuovi ingressi nelle terapie intensive e 2 persone ricoverate con sintomi. Ieri i decessi per Covid registrati in 24 ore erano stati 14 e i ricoveri in terapia intensiva 6. Oggi i nuovi casi positivi sono 1.677, per un totale di 348.133, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 1.561. Attualmente il numero di persone ricoverate in rianimazione in Regione è di 170 mentre nei normali reparti medici ci sono 1.340 pazienti Covid. Un protocollo per le vaccinazioni aziendali Nel frattempo ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) «suldeltra». Così Lucacommenta la situazionenella Regione. Stando ai dati diffusi oggi la Regione ha registrato 22per Covid, 4 nuovi ingressi nelle terapie intensive e 2 persone ricoverate con sintomi. Ieri iper Covid registrati in 24 ore erano stati 14 e i ricoveri in terapia intensiva 6. Oggi i nuovi casi positivi sono 1.677, per un totale di 348.133, inrispetto a ieri quando erano stati 1.561. Attualmente il numero di persone ricoverate in rianimazione in Regione è di 170 mentre nei normali reparti medici ci sono 1.340 pazienti Covid. Un protocollo per le vaccinazioni aziendali Nel frattempo ...

