Come Dazn si sta preparando a prendersi la Serie A

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il calcio sta attendendo la decisione definitiva sui diritti televisivi 2021-2024. Si tratta di una vicenda fondamentale per la sopravvivenza (economica) dellaA e dei 20 club che partecipano alla massimadel campionato di calcio italiano. Soldi, perché son loro che muovono tutto, declinati attraverso suddivisioni tra i vari broadcaster che si aggiudicheranno i due pacchetti messi a disposizione dalla Lega di A: il primi, quello più succulento (e costoso), prevede la trasmissione in esclusiva di sette match su 10 per ogni singola giornata di campionato; il secondo, invece, offre una formula più ridotta (3 su dieci). E i vari attori sul palcoscenico del bando, potrebbero invertire i ruolo che hanno ricoperto nel precedente biennio. Per questosta proseguendo nell’opera di miglioramento della sua infrastruttura. LEGGI ...

...riportato da Tuttomercatoweb, si è riunita l'Assemblea di Lega , al quale partecipano tutti i club di A, per provare a prendere una decisione univoca. In attesa della decisione è certamente......era invece nelle precedenti aste. Sono due infatti le offerte economiche che si contrappongono: una, con una cifra più alta, di, che conta su una partnership tecnologica e di ...Dazn è già al lavoro per garantire l’ottima copertura per le trasmissioni della Serie A, aspettando novità dall’assemblea di Lega. La piattaforma, come già spiegato, lavora su due fronti: da un lato i ...Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulla delicata questione dell’assegnazione dei diritti tv per il campionato di Serie A. C’è ...