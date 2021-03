Coldiretti | dopo il Covid in Puglia una famiglia su 4 è più povera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti dopo

La Gazzetta del Mezzogiorno

"A Lecce stanno proseguendo le donazioni - spiega Gianni Cantele, presidente diLecce - di pasta 100% made in Italy, di salumi e legumi, olio extravergine d'oliva a Denominazione di ...L' associazionela presentazione del progetto per la manifattura da parte di Crl e Coima plaude all'iniziativa di riqualificazione. "" hanno detto dall'associazione di categoria che ...È quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, su dati del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) dell’Istat ...Anche nelle due province lariane, a un anno dall’inizio della pandemia una famiglia su quattro è più povera. Lo confermano i dati secondo cui in Italia, circa il 28,8% dei nuclei familiari ha dichiara ...