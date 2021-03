Charli D’Amelio non riesce più a gestire l’odio online

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle persone che ha contribuito al successo di TikTok è sicuramente Charli d’Amelio che, con i suoi oltre 100 milioni di follower, è la creator più seguita al mondo. Negli ultimi mesi questo rapporto si è incrinato: tutte le polemiche, nate dal video, ormai virale, in cui si lamentava di non aver «raggiunto cifra tonda con i follower» e trattava male il cuoco di famiglia che le stava servendo un pasto, hanno portato a migliaia e migliaia di commenti d’odio quotidiani che la tiktoker non sa più se è in grado di gestire. A rivelarlo è lei stessa in una puntata del suo podcast, Charli and Dixie: 2 Chix, in cui spiega di non «divertirsi più a fare TikTok» e di aver perso tutto «l’entusiasmo e la passione».