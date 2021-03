Biathlon | sprint maschile Nove Mesto 2 2021 | vince Fillon Maillet | strepitoso podio di Hofer

(Di giovedì 11 marzo 2021) Quentinladel secondo appuntamento di, in Repubblica Ceca. Nella tappa valida per la Coppa del Mondo diè però da esaltare ilottenuto da unoLukas, ottavo in carriera per l’azzurro nell’individuale. L’atleta italiano ottiene il terzo posto alle spalle di Tarjei Boe, mentre Johannes Boe commette due clamorosi errori a terra al poligono e chiude ai margini della top-10 con il rivale Laegreid che invece è quinto. IL RACCONTO DELLA GARA – Clamoroso il primo poligono a terra di Johannes Boe, che trova due errori e rischia seriamente di compromettere la sua gara. Va però detto che il fenomeno norvegese nel tratto di fondo è ...

