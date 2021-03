Bce: invariati i tassi d'interesse. Scende lo spread (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - tassi e Pepp fermi e l'annuncio della Bce fa andare in positivio le Borse europee. Ma la Banca centrale europea avverte che gli acquisti tramite il programma di acquisto per l'emergenza ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano -e Pepp fermi e l'annuncio della Bce fa andare in positivio le Borse europee. Ma la Banca centrale europea avverte che gli acquisti tramite il programma di acquisto per l'emergenza ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0… - macri9095 : Riunione BCE oggi.TASSI INVARIATI,focus sulle parole di Lagarde.conferenza stampa a breve. #money.it - infoiteconomia : Bce, tassi invariati ma accelerano gli acquisti di titoli per l’emergenza pandemica (Pepp) - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0… - GiaPettinelli : Bce: lascia tassi invariati, accelera acquisti titoli -