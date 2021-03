Bari, albanese ucciso in un agguato con tre colpi di pistola (Di giovedì 11 marzo 2021) commenta A Bari un cittadino albanese è stato ucciso con tre colpi di pistola al torace e all'addome, nel quartiere Libertà. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) commenta Aun cittadinoè statocon tredial torace e all'addome, nel quartiere Libertà. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bari, albanese ucciso in un agguato con tre colpi di pistola #bari - rep_bari : Bari, sparatoria al Libertà: cittadino albanese ucciso con tre colpi [di Spagnolo Chiara] [aggiornamento delle 17:1… - LaGazzettaWeb : Bari, agguato in pieno giorno al Libertà: ucciso un albanese - Telebari : Bari, sparatoria in via Petrelli al Libertà: morto cittadino albanese - #Bari #Notizie - baritoday : A spasso in pieno centro a Bari, ma era destinatario di ordine di cattura: 30enne bloccato dalla polizia… -