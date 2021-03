Adler Pelzer acquisisce la divisione Componenti Plastici di Sts Group

(Di giovedì 11 marzo 2021), gruppo italiano leader mondiale nella fornitura distica per l’automotive, annuncia l’acquisizione da Mutares del 73,25% delle azioni di Sts, acquisizione che si aggiunge a quella delladi Sts acoustics avvenuta nel novembre 2020 e che porta alla costituzione di un nuovo settore di business che svilupperà e realizzeràstica inrigidi (hard trim) per applicazioni semistrutturali o di carrozzeria, per veicoli pesanti, commerciali ed automobili. Si tratta dell’acquisizione di stabilimenti localizzati principalmente in Europa, Cina e Messico, con un’opportunità di sviluppo negli Usa, per un totale di 1870 dipendenti e un fatturato di 250 milioni di euro nel 2019, escludendo il ramo ...

, gruppo italiano attivo nella fornitura di componentistica per l'automotive, ha rilevato da Mutares il 73,25% delle azioni di Sts Group, la divisione che sviluppa e produce componenti in ...Automotiveha raggiunto un accordo esclusivo con Faurecia per l'acquisizione di Faurecia Acoustics and Soft Trims (AST). Faurecia AST è attiva in Europa con stabilimenti industriali ...