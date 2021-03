Volley, Lara Lugli in gravidanza citata per danni dal club. Casellati: “È violenza contro le donne” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale”. Lo scrive su Twitter la presidente del Senato, Elisabetta Casellati sul caso di Lara Lugli, la pallavolista tesserata della Volley Pordenone in B1 e citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta. Lugli: “Fatto molto grave” Non è la prima, e quasi certamente non sarà l’ultima. Ma la storia della gravidanza ‘vietata’ di Lara Lugli, schiacciatrice carpigiana del Pordenone nella B1 di pallavolo, diventa emblematica di un diritto ancora negato. “Ora basta”, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Invocare la condanna della pallavolistaperché in maternità è unale. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale”. Lo scrive su Twitter la presidente del Senato, Elisabettasul caso di, la pallavolista tesserata dellaPordenone in B1 eperdalla sua società per essere rimasta incinta.: “Fatto molto grave” Non è la prima, e quasi certamente non sarà l’ultima. Ma la storia della‘vietata’ di, schiacciatrice carpigiana del Pordenone nella B1 di pallavolo, diventa emblematica di un diritto ancora negato. “Ora basta”, ...

