Traffico Roma del 10-03-2021 ore 12 | 30

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane aNord code sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Vercelli incolonnamenti anche sulla Cassia bis da via della Giustiniana al raccordo verso il centro città al Aurelio sempre chiusa per allagamenti via di Villa Troili tra la via Aurelia via degli Aldobrandeschi nelle due direzioni mentre per lavori di potatura e ha chiuso corso Trieste tra Piazza Trasimeno e via Chiana verso Piazza Istria in centro manifestazione di protesta in Piazza del Popolo possibili disagi nell’area circostante sulla ...