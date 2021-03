Tommaso Zorzi assunto nella giuria di Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tommaso Zorzi giurato nel serale di Amici 20? Il rumor Senza ombra di dubbio dopo il suo trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è diventato il personaggio televisivo e social del momento. Infatti, da settimane si parla di lui ovunque e in tanti si domandano però quale sarà il futuro del rampollo meneghino sul piccolo schermo. Ricordiamo infatti, che il 25enne non ha mai fatto mistero di voler far parte di questo mondo. Dopo una serie di voci circolare in rete, nelle ultime ore Il Messaggero ha sganciato una bomba mediatica. Stando a delle indiscrezioni, sembra che l’influencer possa essere uno dei giurati di Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo che lo scorso dicembre la conduttrice pavese è stata ospite in collegamento al ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021)giurato nel serale di20? Il rumor Senza ombra di dubbio dopo il suo trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vipè diventato il personaggio televisivo e social del momento. Infatti, da settimane si parla di lui ovunque e in tanti si domandano però quale sarà il futuro del rampollo meneghino sul piccolo schermo. Ricordiamo infatti, che il 25enne non ha mai fatto mistero di voler far parte di questo mondo. Dopo una serie di voci circolare in rete, nelle ultime ore Il Messaggero ha sganciato una bomba mediatica. Stando a delle indiscrezioni, sembra che l’influencer possa essere uno dei giurati didiDe. Ricordiamo che lo scorso dicembre la conduttrice pavese è stata ospite in collegamento al ...

