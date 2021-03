The Last of Us | Parte II | Control o giochi indie | che siate Naughty Dog o sviluppatori sconosciuti l' incubo numero 1 sonole porte!

The Last of Us: Parte II, Control o giochi indie: che siate Naughty Dog o sviluppatori sconosciuti l'incubo numero 1 sono...le porte! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quando gli sviluppatori schiudono il loro mondo per parlarci di vari aspetti dietro alla creazione dei videogiochi quasi sempre ci si trova di fronte a delle perle imperdibili che fanno luce su un processo creativo/artistico/tecnico/meccanico spesso davvero difficile da decifrare per tutti coloro che si trovano dall'altra Parte della barricata. D'altronde quanto potrà mai essere complicato inserire una porta in un videogioco, no? "Le porte sono difficili da inserire nei videogiochi e provocano un ampio spettro di bug. In larga Parte perché sono dei canali dinamici che bloccano il pathfinding, possono essere potenzialmente bloccate e distruttibili ma in generale sono complicate perché si trovano potenzialmente tra qualsiasi interazione con il gioco o legata a dei personaggi. Anche gli ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quando glischiudono il loro mondo per parlarci di vari aspetti dietro alla creazione dei videoquasi sempre ci si trova di fronte a delle perle imperdibili che fanno luce su un processo creativo/artistico/tecnico/meccanico spesso davvero difficile da decifrare per tutti coloro che si trovano dall'altradella barricata. D'altronde quanto potrà mai essere complicato inserire una porta in un videogioco, no? "Le porte sono difficili da inserire nei videoe provocano un ampio spettro di bug. In largaperché sono dei canali dinamici che bloccano il pathfinding, possono essere potenzialmente bloccate e distruttibili ma in generale sono complicate perché si trovano potenzialmente tra qualsiasi interazione con il gioco o legata a dei personaggi. Anche gli ...

