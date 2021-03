Serie C, Imolese-AJ Fano: lotta aperta per la salvezza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Imolese e AJ Fano questo pomeriggio dalle 15.00, sono di scena al “Galli”, per il recupero della 24a giornata di campionato di Serie C girone B. La gara ha un’importanza capitale per le due compagini, che si contendono punti d’oro per conquistare la permanenza nella categoria. Il momento dell’Imolese I rossoblu arrivano alla gara di questo pomeriggio, dopo il pareggio senza reti di domenica scorsa, ottenuto nel confronto interno con la Triestina. In classifica, con 26 punti dopo 28 partite (7 vittorie, 5 pareggi, 16 sconfitte), l’Imolese, al pari dell’AJ Fano, occupa la 16a posizione, a 4 punti dalla prima posizione utile per dirsi salva, dove attualmente è appollaiata la Vis Pesaro. Nelle ultime 5 giornate, la formazione allenata da Catalano dalla fine di dicembre, ha raccolto 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)e AJquesto pomeriggio dalle 15.00, sono di scena al “Galli”, per il recupero della 24a giornata di campionato diC girone B. La gara ha un’importanza capitale per le due compagini, che si contendono punti d’oro per conquistare la permanenza nella categoria. Il momento dell’I rossoblu arrivano alla gara di questo pomeriggio, dopo il pareggio senza reti di domenica scorsa, ottenuto nel confronto interno con la Triestina. In classifica, con 26 punti dopo 28 partite (7 vittorie, 5 pareggi, 16 sconfitte), l’, al pari dell’AJ, occupa la 16a posizione, a 4 punti dalla prima posizione utile per dirsi salva, dove attualmente è appollaiata la Vis Pesaro. Nelle ultime 5 giornate, la formazione allenata da Catalano dalla fine di dicembre, ha raccolto 4 ...

