Pubblicità: Upa, nel 2021 prevista crescita investimenti +4% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Nel 2021 è prevista una crescita degli investimenti pubblicitari del 4%, in linea con le aspettative di recupero del Pil. E' quanto emerge da un'indagine di Upa, l'associazione delle aziende che investono in Pubblicità e in comunicazione in Italia. Dal tradizionale sondaggio di questi giorni tra gli associati si rileverebbe anche una "ripresa della fiducia da parte degli investitori a fronte di una situazione complessiva non priva di incertezze". Se la crescita degli investimenti sarà confermata, quest'anno si assisterà a un parziale recupero della contrazione registrata nel 2020 a causa della pandemia (-11%). “Dalla nostra survey emerge la volontà delle imprese italiane di continuare a investire in comunicazione per valorizzare le nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Nelunadeglipubblicitari del 4%, in linea con le aspettative di recupero del Pil. E' quanto emerge da un'indagine di Upa, l'associazione delle aziende che investono ine in comunicazione in Italia. Dal tradizionale sondaggio di questi giorni tra gli associati si rileverebbe anche una "ripresa della fiducia da parte degli investitori a fronte di una situazione complessiva non priva di incertezze". Se ladeglisarà confermata, quest'anno si assisterà a un parziale recupero della contrazione registrata nel 2020 a causa della pandemia (-11%). “Dalla nostra survey emerge la volontà delle imprese italiane di continuare a investire in comunicazione per valorizzare le nostre ...

Advertising

TV7Benevento : Pubblicità: Upa, nel 2021 prevista crescita investimenti +4%... - ElenaBrunelli : RT @clearchannel_it: È on air “La pubblicità più bella del mondo”, realizzata con @IGPDecaux e IPAS. Presentata questa mattina dal Presiden… - IGPDecaux : RT @clearchannel_it: È on air “La pubblicità più bella del mondo”, realizzata con @IGPDecaux e IPAS. Presentata questa mattina dal Presiden… - clearchannel_it : È on air “La pubblicità più bella del mondo”, realizzata con @IGPDecaux e IPAS. Presentata questa mattina dal Presi… - clearchannel_it : RT @IGPDecaux: Con @clearchannel_it e Ipas abbiamo fatto 'la pubblicità più bella del mondo'. Presentati oggi in conferenza stampa dal Pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità Upa Le stime di UPA: il mercato pubblicitario tornerà a crescere nel 2021, a +4% Come annunciato alla presentazione del progetto Audioutdoor ' Pubblicità per la città ' del 2 marzo, Upa ha rilasciato le sue prime stime relative al mercato pubblicitario del 2021. L'associazione degli utenti pubblicitari prevede per quest'anno una crescita del ...

Audioutdoor lancia il progetto 'Pubblicità per la città'. Ogni euro investito sui mezzi in mobilità, meta va a beneficio diretto dei cittadini - Per quanto riguarda le previsioni sull'andamento del mercato della pubblicità, pronte entro metà marzo, il presidente dell'Upa ha detto che i dati dovrebbero essere positivi. INTERVENTO DEL ...

Upa lancia Nessie, la nuova piattaforma di condivisione dati Corriere della Sera Come annunciato alla presentazione del progetto Audioutdoor 'per la città ' del 2 marzo,ha rilasciato le sue prime stime relative al mercato pubblicitario del 2021. L'associazione degli utenti pubblicitari prevede per quest'anno una crescita del ...Per quanto riguarda le previsioni sull'andamento del mercato della, pronte entro metà marzo, il presidente dell'ha detto che i dati dovrebbero essere positivi. INTERVENTO DEL ...