(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta si è preso 48 ore di tempo prima di dare una risposta. Intanto si fa strada l'di unain assemblea. "Ieri ne abbiamo discusso -spiega una deputata dem- è in corso una valutazione". Tuttavia, visto che si sta lavorando a "soluzione il più possibile unitaria", ci sono valutazioni in corso sull'opportunità della cosa. Domani, a quanto si apprende, doveva esserci una riunione della conferenza della donne dem ma non è stata confermata. "Una? Io me lo auguro", dice la senatrice Valeria Fedeli. "Domenica l'assemblea inizia e si aprono le urne, poi ci saranno candidature, raccolta di firme e presentazione delle mozioni. Se ci saranno più candidature, io non posso che augurarmi che ce ne sia anche una ...

La7tv : #omnibus @StefanoFassina sull'ipotesi di Enrico Letta nuovo segretario #PD: 'Personalità di prima qualità, può apri… - frances61777683 : RT @ImolaOggi: Pd, pressing su Letta ma ipotesi Fassino segretario (tutti e due insigniti con Legion d'onore francese - sarà un caso?) htt… - Joker__Reloaded : RT @ImolaOggi: Pd, pressing su Letta ma ipotesi Fassino segretario (tutti e due insigniti con Legion d'onore francese - sarà un caso?) htt… - ImolaOggi : Pd, pressing su Letta ma ipotesi Fassino segretario (tutti e due insigniti con Legion d'onore francese - sarà un ca… - TV7Benevento : **Pd: ipotesi candidatura femminile in assemblea**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd ipotesi

L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ringrazia su Twitter per i tanti messaggi di sostegno all'di un suo ritorno come segretario del . - -L'di un congresso a breve, anche a causa della pandemia sembra escluso, anche se Lorenzo ...dalle parole dette in tv da Rocco Casalino e che hanno scatenato un putiferio all'interno del. '...Le possibilità che Enrico Letta venga indicato come nuovo leader del Pd dall'assemblea dei dem che si riunirà domenica 14 marzo sono aumentate. In molti stanno provando in queste ore a tirare l'ex pre ...“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo”, scrive Letta su Twitter. “Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa ac ...