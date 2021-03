Paolo Rossi | il ricordo di Cabrini | ' Che notti a parlare di calcio'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) MILANO - Antonio, ex difensore della Juventus e della Nazionale, è recentemente intervenuto su Rai Radio2 al programma "I Lunatici" ricordando l'amicocol Pablito ...

Advertising

MarcoCandy92 : RT @KingEric_VII: Forse su Sky sto guardando la replica della serata dopo la morte di Paolo Rossi - ConAvanti : @elsevillistacom Seguramente con un Paolo Rossi . Operacion mandolina. - BRANGT3 : @paolorossi1965 E anche oggi sono patate paolo rossi - tfrab : @trescogli Io ricordo la pubblicità sul giornale di Paolo Rossi con una busta di latte triangolare - marica178 : Paolo Rossi ?? #staseratuttoepossibile -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Il Giornale di Vicenza

MILANO - Antonio Cabrini , ex difensore della Juventus e della Nazionale, è recentemente intervenuto su Rai Radio2 al programma "I Lunatici" ricordando l'amico. Cabrini col Pablito Nazinale ha condiviso anni con la maglia Azzurra oltre alla vittoria del Mondiale del 1982, un rapporto profondo e speciale: " Io eabbiamo diviso dieci ...... '5 anni d'amore....ti amo', ha scritto il Pupone con 5 cuori. Nemmeno a dirlo, il post di ...Bonolis, la proposta indecente del cantanteMILANO - Intervenuto al programma radiofonico "I Lunatici" su Rai Radio2 Antonio Cabrini è tornato a parlare del suo rapporto speciale con il compianto Paolo Rossi. L'ex difensore della Nazionale: "Io ...«Io e Paolo Rossi abbiamo diviso dieci anni di camera in nazionale, lo conosco come le mie tasche, era una persona e un ragazzo meraviglioso, sempre col sorriso pronto, sempre pronto a scherzare, a ...