Non c è pace per Mara Venier, un altro cantante contro di lei: ecco chi è (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo la brutta vicenda che ha coinvolto Gli Extraliscio un altro cantante si scaglia contro Mara Venier, le accuse sono pesanti Mara Venier (Instagram)Torniamo ancora una volta a parlare del Festival di Sanremo e di tutte le polemiche che si sono succedute ad esso. Tra i tanti volti che ci hanno fatto emozionare durante lo show ci furono Gli Extraliscio, la cui esibizione ha suscitato parecchie risate tra il pubblico da casa. Sui social infatti hanno spopolato le immagini ed i video dell'ormai famosissima rotazione della chitarra, ma il loro testo gli è valso soltanto un dodicesimo posto. A seguito del Festival. praticamente tutti i cantanti che si sono esibiti sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica in. Quasi ...

