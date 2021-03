Advertising

6000sardine : Anche oggi il regime risponde con la violenza al popolo del #Myanmar che chiede la democrazia dopo 60 anni di sopru… - Dome689 : RT @TgLa7: #Myanmar, continua la #repressione. Nuova condanna unanime del Consiglio sicurezza dell' #Onu - dracofelix : RT @TgLa7: #Myanmar, continua la #repressione. Nuova condanna unanime del Consiglio sicurezza dell' #Onu - GiorgiaGuiggi : RT @TgLa7: #Myanmar, continua la #repressione. Nuova condanna unanime del Consiglio sicurezza dell' #Onu - TgLa7 : #Myanmar, continua la #repressione. Nuova condanna unanime del Consiglio sicurezza dell' #Onu -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar continua

L'ex Birmania e spaccata con interi comparti in sciopero dall'inizio di febbraio, dai giorni dell'arresto di Aun San Suu Kyi, leader storica del paese ...Non si ferma la repressione in. La poliziaa scontrarsi con i manifestanti che protestano contro la giunta militare che ha compiuto il colpo di Stato del 1° febbraio. Hanno perso la vita circa 60 persone, di cui 2 ...L'ex Birmania e spaccata con interi comparti in sciopero dall'inizio di febbraio, dai giorni dell'arresto di Aun San Suu Kyi, leader storica del paese asiatico ...Aveva 19 anni e dal primo febbraio, giorno del golpe, era scesa quotidianamente in piazza per protestare contro il colpo di stato militare che ha rovesciato il Governo legittimo guidato da Aung San S ...