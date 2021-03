Marvel WandaVision: tutte le fan theories rivelate false (Di mercoledì 10 marzo 2021) WandaVision è stata una piccola rivoluzione nel mondo Marvel, non solo dal punto di vista televisivo e cinematografico, ma anche per quanto riguarda la scrittura. Ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli e niente è stato lasciato al caso. Dalla data che si legge nella targa di agli spot pubblicitari durante l’episodio, tutto aveva un proprio valore narrativo o semplicemente citazionistico. Nel corso delle puntate i fan Marvel di tutto il mondo hanno sviluppato numerosissime teorie sia riguardo ad un possibile villain, sia riguardo camei o semplici citazioni. In realtà la storia si è rivelata essere molto più semplice di quello che in realtà si pensava buttando le fondamenta per il futuro di Wanda. Oggi vi parleremo delle teorie più gettonate circolate sul Web ogni settimana, durante la pubblicazione degli episodi della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021)è stata una piccola rivoluzione nel mondo, non solo dal punto di vista televisivo e cinematografico, ma anche per quanto riguarda la scrittura. Ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli e niente è stato lasciato al caso. Dalla data che si legge nella targa di agli spot pubblicitari durante l’episodio, tutto aveva un proprio valore narrativo o semplicemente citazionistico. Nel corso delle puntate i fandi tutto il mondo hanno sviluppato numerosissime teorie sia riguardo ad un possibile villain, sia riguardo camei o semplici citazioni. In realtà la storia si è rivelata essere molto più semplice di quello che in realtà si pensava buttando le fondamenta per il futuro di Wanda. Oggi vi parleremo delle teorie più gettonate circolate sul Web ogni settimana, durante la pubblicazione degli episodi della ...

fumettologica : “WandaVision” riassunto per chi non ha voglia di vederlo - PanettaRoberta : RT @myredcarpetITA: A pochi giorni di distanza dal commovente finale di #WandaVision, ci prepariamo per una nuova avventura targata Marvel… - devonnessmile_ : vabbe mi mandate delle fancam marvel qualcosa, non lo so, degli edit wandavision, qualcosa che mi faccia piangere aiuto - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: ??DAVVERO POCHISSIMO #FalconAndWinterSoldier #MARVELFANSIT #marvel #WandaVision #WandaVisionFinale #BuckyBarnes #falcon… -