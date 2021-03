Lockdown | nuovo Dpcm | stop ai ristoranti Palestre e cinema chiusi | visite agli amici complicate

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - berlusconi : Riteniamo che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Dobbiamo garantire agli italiani e agli impren… - Adnkronos : Lockdown, 48% italiani dice sì per fermare covid - bladistic : @CarloCalenda @AndreaOrlandosp @luigidimaio @speranza @msgelmini @matteorenzi @matteosalvinimi fuori il decreto ris… - bizcommunityit : Nuovo dpcm, fumata grigia a Palazzo Chigi: sulle chiusure si decide venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown nuovo

Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società Italiana Malattie Infettive), ha affrontato la questione Coronavirus, spingendo sulla necessità di attuare unnazionale. Andreoni: 'Serve unnazionale' Mentre l'esecutivo è al lavoro per delineare nuove misure da affiancare al Dpcm attualmente in vigore, l'infettivologo, ospite questa ...... per questo qualsiasiDpcm o Decreto sia alla porta verrà presentato tra venerdì e sabato ed entrerà in vigore da lunedì. REGOLEPASQUA: COSA CAMBIA " Ci attendono settimane ancora ...Riunito con il governo per modificare le misure restrittive, Draghi avrebbe invitato a compiere un ultimo sforzo per mettere in sicurezza l'Italia.Vi presentiamo il libro, da oggi in edicola e libreria, per sperimentare il mondo del pane in modo facile e coinvolgente.