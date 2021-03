L’Italia intera è con Luna Rossa: azzurri 1 a 1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La crew italiana chiude con una vittoria all’Hauraki Gulf 1 a 1 dopo la prima giornata di Coppa America che vede contrapposti Luna Rosa e il Team New Zeland che ora sono in perfetta parità. Gli azzurri, che tentano di vincere per la prima volta nella loro storia il prestigioso trofeo, chiudono con una vittoria all’Hauraki Gulf. Domani giorno di pausa e poi si riparte da venerdì finché una delle due non porterà a casa 7 regate. Se non lo sapeste chi vincerà l’edizione 2021 deciderà, come da regolamento, dove si svolgerà la prossima competizione ma anche che tipi di barche possono essere utilizzate. Per quanto riguarda la crew italiana sono quasi tutti provenienti dal nostro paese. Gli unici stranieri di Luna Rossa sono l’australiano James Spithill, timoniere vincitore delle Coppe 2010 e 2013 con gli americani di Oracle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La crew italiana chiude con una vittoria all’Hauraki Gulf 1 a 1 dopo la prima giornata di Coppa America che vede contrappostiRosa e il Team New Zeland che ora sono in perfetta parità. Gli, che tentano di vincere per la prima volta nella loro storia il prestigioso trofeo, chiudono con una vittoria all’Hauraki Gulf. Domani giorno di pausa e poi si riparte da venerdì finché una delle due non porterà a casa 7 regate. Se non lo sapeste chi vincerà l’edizione 2021 deciderà, come da regolamento, dove si svolgerà la prossima competizione ma anche che tipi di barche possono essere utilizzate. Per quanto riguarda la crew italiana sono quasi tutti provenienti dal nostro paese. Gli unici stranieri disono l’australiano James Spithill, timoniere vincitore delle Coppe 2010 e 2013 con gli americani di Oracle ...

