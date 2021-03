Juventus, la delusione di Chiellini: ritiro a fine stagione? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chiellini il più avvilito: addio a fine stagione? Sfuma il sogno Champions per il capitano della Juventus Come racconta La Gazzetta dello Sport ieri il più avvilito era Giorgio Chiellini, che non ha avuto nemmeno la possibilità si scendere in campo per aiutare i compagni. Juve-Porto dopo Juve-Lione, due smacchi che ha vissuto passivamente per infortunio. Ieri ha provato ad incitare i compagni da bordocampo, ma alla fine ha preso la via del tunnel degli spogliatoi prima del triplice fischio, mortificato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Per lui sarebbe definitivamente sfumato il sogno Champions: il capitano della Juventus dovrebbe infatti ritirarsi al termine della stagione per i troppi acciacchi che ne hanno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)il più avvilito: addio a? Sfuma il sogno Champions per il capitano dellaCome racconta La Gazzetta dello Sport ieri il più avvilito era Giorgio, che non ha avuto nemmeno la possibilità si scendere in campo per aiutare i compagni. Juve-Porto dopo Juve-Lione, due smacchi che ha vissuto passivamente per infortunio. Ieri ha provato ad incitare i compagni da bordocampo, ma allaha preso la via del tunnel degli spogliatoi prima del triplice fischio, mortificato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Per lui sarebbe definitivamente sfumato il sogno Champions: il capitano delladovrebbe infatti ritirarsi al termine dellaper i troppi acciacchi che ne hanno ...

