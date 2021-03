Indagine accusa | Instagram non frena disinformazione su Covid e vaccini La replica | Studio vecchio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un'investigazione del Center for Countering Digital Hate attacca il funzionamento dell'algoritmo che sovrintende alla sezione Esplora e ai post suggeriti agli utenti in bacheca. Un portavoce di Facebook: la ricerca ha cinque mesi ed basata su soli 104 post"

Advertising

RizziRes : RT @italiadeidolori: AGGIORNAMENTO Chiesta al Procuratore Generale l'apertura di un'indagine penale contro il Prof. Gamzo e G. Rahav con l… - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: AGGIORNAMENTO Chiesta al Procuratore Generale l'apertura di un'indagine penale contro il Prof. Gamzo e G. Rahav con l… - pagnutti_marco : RT @italiadeidolori: AGGIORNAMENTO Chiesta al Procuratore Generale l'apertura di un'indagine penale contro il Prof. Gamzo e G. Rahav con l… - Nadia78974596 : RT @italiadeidolori: AGGIORNAMENTO Chiesta al Procuratore Generale l'apertura di un'indagine penale contro il Prof. Gamzo e G. Rahav con l… - smf_dc : RT @italiadeidolori: AGGIORNAMENTO Chiesta al Procuratore Generale l'apertura di un'indagine penale contro il Prof. Gamzo e G. Rahav con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine accusa

la Repubblica

A evidenziarlo sono i dati dell'svolta dal centro studi di Confindustria moda per ... Da ultimo, il restante 8%crolli superiori al 70 per cento'. La flessione media annua per l'...L'è di avere alterato il risultato della votazione della sezione di pertinenza. Le indagini, ... L'ha consentito di individuare alcuni componenti dei seggi elettorali il cui operato è ...La Federcalcio inglese e' stata colpevole di un "grave fallimento istituzionale" nel "non avere fatto abbastanza per proteggere i calciatori ...Un’impiegata residente a Carpaneto Piacentino è indagata per truffa, frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e autoriciclaggio. Nei suoi confronti i finanzieri del Comando provinc ...