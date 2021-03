Il siero della propaganda. Il Copasir non russa e sullo Sputnik avvisava… (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notizia dell’accordo – annunciato dalla Camera di commercio italo-russa – tra l’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech con il Russian Direct Investment Fund per la produzione del vaccino Sputnik V presso gli stabilimenti di Caponago, a Monza, sta facendo il giro del mondo – oltre a irritare l’Unione europea e a lasciare interdetto il nostro governo, la cui linea è chiara: nessun pregiudizio, ma ci muoviamo nella cornice europea. Il fondo sovrano russo era finito soltanto cinque mesi fa sotto i riflettori del Copasir presieduto dal leghista Raffaele Volpi. In particolare nella “Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo” di novembre, di cui sono stati relatori il deputato Enrico Borghi del Partito democratico e il senatore Francesco Castiello del Movimento 5 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notizia dell’accordo – annunciato dalla Camera di commercio italo-– tra l’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech con il Russian Direct Investment Fund per la produzione del vaccinoV presso gli stabilimenti di Caponago, a Monza, sta facendo il giro del mondo – oltre a irritare l’Unione europea e a lasciare interdetto il nostro governo, la cui linea è chiara: nessun pregiudizio, ma ci muoviamo nella cornice europea. Il fondo sovrano russo era finito soltanto cinque mesi fa sotto i riflettori delpresieduto dal leghista Raffaele Volpi. In particolare nella “Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo” di novembre, di cui sono stati relatori il deputato Enrico Borghi del Partito democratico e il senatore Francesco Castiello del Movimento 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : siero della Morto militare, aveva fatto vaccino Covid Avvieremo gli accertamenti sul caso e sarà l'autopsia a stabilire quali sono state le cause della ... né immediate reazioni avverse subito dopo aver ricevuto il siero. Il militare ha quindi fatto ...

Non solo make - up con Even Better Clinical? Serum Foundation SPF 20 ...in cui l'utilizzo della mascherina è una necessità, diventa il nostro alleato migliore per prevenire le eventuali imperfezioni da maskne e la disidratazione. Cosa ha di speciale questo nuovo siero - ...

Covid, a Dubai l'Eldorado dei vaccini: vip a caccia del prezioso siero Adnkronos Italia Viva: siero subito a disabili e malati gravi Vaccino al più presto per tutte le persone portatrici di fragilità e che soffrono di patologie gravi: malati oncologici, diversamente abili e cronici. A dirlo è Italia Viva Ferrara che si unisce alla ...

Liguria, il nuovo piano vaccini. Ecco le date per le prenotazioni degli over 70 Anche perché le novità introdotte con le nuove modalità di somministrazione del siero AstraZeneca erano diverse da quanto già pubblicato sul sito ufficiale della Regione Liguria, dove fino a tarda ...

