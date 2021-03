Il Paradiso delle Signore, Laura: ecco perché Arianna Montefiori è andata via (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore, arrivano brutte notizie per la presenza di Laura Parisi che ha lasciato definitivamente la soap. Scopriamo perché Laura Parisi lascia la soap definitivamente. Ed è stata Arianna Montefiori a fare chiarezza sull’accaduto, spiegando ai fan le motivazioni di un’assenza ormai di mesi. La diretta interessata dal suo profilo Instagram ha spiegato a tutti cosa l’ha spinta a prendere una decisione così clamorosa. Prossima al matrimonio con il cantante Briga, la Montefiori è risultata positiva al Coronavirus nello scorso autunno. Costretta a stare in casa per oltre un mese, è stato quel periodo a darle la consapevolezza do non voler andare avanti con la soap famosa. Non si tratta di sicuro di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il, arrivano brutte notizie per la presenza diParisi che ha lasciato definitivamente la soap. ScopriamoParisi lascia la soap definitivamente. Ed è stataa fare chiarezza sull’accaduto, spiegando ai fan le motivazioni di un’assenza ormai di mesi. La diretta interessata dal suo profilo Instagram ha spiegato a tutti cosa l’ha spinta a prendere una decisione così clamorosa. Prossima al matrimonio con il cantante Briga, laè risultata positiva al Coronavirus nello scorso autunno. Costretta a stare in casa per oltre un mese, è stato quel periodo a darle la consapevolezza do non voler andare avanti con la soap famosa. Non si tratta di sicuro di ...

