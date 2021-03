F1 | Charles Leclerc | “Adoro la nuova macchina | i colori sono più scuri Il verde è stato un cambiamento dell’ultimo minuto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Quarta stagione in Formula Uno ormai alle porte per, che si appresta ad affrontare il suo terzo anno consecutivo in Ferrari (il primo nel ruolo di leader tecnico) con grande voglia di riscatto dopo un 2020 estremamente difficile. Il monegasco della Rossa, a causa di unapoco prestazionale, ha chiuso l’ultimo Mondiale in ottava posizione assoluta con un totale di 98 punti e 2 podi (2° posto in Austria, 3° in Gran Bretagna) in 17 Gran Premi disputati. Il nativo del Principato vuole tornare a disputare un campionato da protagonista, ma è consapevole che sarà quasi impossibile lottare per il titolo contro Mercedes e Red Bull nel 2021, alla luce della continuità di regolamento tecnico rispetto alla scorsa stagione.si presenterà al via del Mondiale con un nuovo compagno di squadra, Carlos ...