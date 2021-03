Europe' s Digital Decade | Commission sets the course towards a digitally empowered Europe by 2030

(Di mercoledì 10 marzo 2021) It would build on and complement thean Pillar of Social Rights . Finally, the... Today's Communication highlights the importance of investing in improved connectivity with the EU's ...

Advertising

ClustService : The Green Cloud-Edge-IoT Computing D4P Horizon Europe: l'11 marzo dalle 10 alle 12 un webinar gratuito su soluzioni… - DpoItalian : RT @Newofficesrl1: WiFi4EU | Wi-fi gratuito per gli europei | Shaping Europe’s digital future - aldoceccarelli : RT @informapirata: Commissione Europea: gli obiettivi #DigitalDecade2030 mostrano un approccio eccessivamente disinvolto su questioni come… - giordi63 : RT @informapirata: Commissione Europea: gli obiettivi #DigitalDecade2030 mostrano un approccio eccessivamente disinvolto su questioni come… - informapirata : Commissione Europea: gli obiettivi #DigitalDecade2030 mostrano un approccio eccessivamente disinvolto su questioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Europe Digital

CorCom

in the world. Thetransformation poses global challenges . The EU will work to promote its positive and human - centredagenda within international organisations ...Proseguono le attività promosse da PAV nell'ambito di Fabulamundi Playwriting, progetto ... Tra le altre iniziativedelle Biblioteche di Roma da segnalare inoltre: giovedì 11 marzo alle ...Il Parlamento europeo ha definitivamente approvato il piano InvestEU che, per il 25% del budget, supporta la trasformazione digitale in molti comparti.Approvati in via definitiva i programmi InvestEu e Eu4Health 2021-2027. Si punta a sostenere la ripresa delle aziende e a spingere le attività di ricerca e innovazione. In cantiere anche la creazione ...