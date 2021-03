Elezioni, M5S: su stop seggi nelle scuole non sprecare tempo, in autunno si voterà in più di 1600 comuni e regionali Calabria (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Le Elezioni non possono bloccare le lezioni. Anche il governo è consapevole che il rinvio delle Elezioni amministrative e regionali tra settembre e ottobre non può interrompere la continuità didattica delle scuole ad anno scolastico appena iniziato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Lenon possono bloccare le lezioni. Anche il governo è consapevole che il rinvio delleamministrative etra settembre e ottobre non può interrompere la continuità didattica dellead anno scolastico appena iniziato. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era… - marco_marcangio : RT @borghi_claudio: L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era il m… - orizzontescuola : Elezioni, M5S: su stop seggi nelle scuole non sprecare tempo, in autunno si voterà in più di 1600 comuni e regional… - megliobarbari : RT @borghi_claudio: L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era il m… - PseudoEly : RT @borghi_claudio: L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era il m… -